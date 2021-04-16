Евгений Нифантьев примет участие в праймериз "Единой России" по 203 избирательному округу

12:02

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Политик планирует баллотироваться по 203 избирательному округу, включающему в себя 7 районов Южного административного округа Москвы, планируется, что заявление об участии в праймериз поступит от него в приемную комиссию партии до 20 апреля.

По словам самого Евгения Нифантьева, в своей программе он собирается сделать упор на социальные темы. В частности, на обеспечение бесплатными лекарствами пенсионеров, введение выплат на третьего и последующих детей до 1 млн руб. По его мнению, предварительное голосование даст жителям округа возможность поучаствовать в публичной дискуссии по разным вопроса и высказать свои пожелания. «Моя задача – сформировать ясную программу действий, имеющую высокое социальное значение для всех слоев населения. Мнения людей должны стать основой предложений, которые я буду реализовывать, – отметил политик.