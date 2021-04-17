США будут защищать Японию всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие - заявление
08:50 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США подтвердили свою решимость защищать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, используя для этого все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении, распространенным Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
"США подтверждают свою непоколебимую поддержу безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные [вооружения]", - говорится в документе.
Лидеры двух стран также подтвердили, что пятая статья двустороннего договора о безопасности распространяется на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. "Вместе мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на подрыв управления Японией островами Сенкаку", - подчеркивается в совместном заявлении сторон.
Согласно пятой статье Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.
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