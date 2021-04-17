Целый ряд мировых знаменитостей попросили пустить врачей к Навальному

12:30 Источник: Коммерсант.ru

Более 70 писателей, режиссеров, журналистов и актеров подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить оппозиционеру Алексею Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение. Он находится в исправительной колонии во Владимирской области.

В письме говорится, что состояние Алексея Навального стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи. Там также сообщается, что у него есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях. Письмо опубликовано в газете Le Monde.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить, чтобы Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России»,— говорится в письме.

Его подписали 78 человек, среди них музыкант Том Йорк, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич, Нил Гейман, актеры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, поэтесса Луиза Глюк, сценарист Джей Джей Абрамс, драматург Том Стоппард. Коммерсантъ