В Черное море в мае отправятся два корабля ВМС Великобритании - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море. Как сообщила в воскресенье газета "Таймс" со ссылкой на источники в ВМС королевства, этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе.



По сведениям издания, речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.



Газета поясняет, что решение было принято в знак поддержки Украины после того, как Минобороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию. Отмечается, что в случае угрозы со стороны РФ Великобритания готова направить в регион и другую военную технику.



Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.



В четверг газета "Политико" проинформировала, что Министерство обороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.



Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.



