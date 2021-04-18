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В Черное море в мае отправятся два корабля ВМС Великобритании - СМИ

09:40 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море. Как сообщила в воскресенье газета "Таймс" со ссылкой на источники в ВМС королевства, этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе.

По сведениям издания, речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.

Газета поясняет, что решение было принято в знак поддержки Украины после того, как Минобороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию. Отмечается, что в случае угрозы со стороны РФ Великобритания готова направить в регион и другую военную технику.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

В четверг газета "Политико" проинформировала, что Министерство обороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

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