Британия собирается принять новый закон для борьбы с Россией и Китаем - The Times
10:00 19.04.2021 Источник: Газета.Ru
Власти Великобритании намерены ввести новый закон для борьбы с действиями «враждебных государств», сообщает газета The Times.
Издание отмечает, что британский премьер-министр Борис Джонсон планирует добиваться принятия закона «на фоне растущей озабоченности по поводу действий России и Китая». По данным газеты, он использует речь королевы страны Елизаветы II для объявления о новых мерах.
Новый закон обяжет всех, кто работает в Великобритании от имени правительства зарубежных государств, проходить регистрацию своего присутствия в стране, указано в материале. При этом нарушение данного требования будет считаться уголовным преступлением.
Кроме того, британское правительство намерено обновить закон о государственной тайне, чтобы его положения можно было использовать против лиц, которые «пытаются подорвать интересы Великобритании из-за границы». В частности, речь идет о хакерах, работающих «от имени враждебных государств».
Ранее власти Великобритании и США заявили, что за кибератакой SolarWinds якобы стоит Служба внешней разведки России. В российском ведомстве отвергли данные обвинения. Газета.Ru
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