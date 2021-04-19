Трое пропавших в Непале российских альпинистов обнаружены

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое российских альпинистов, связь с которыми была потеряна в воскресенье при восхождении на Аннапурну, обнаружены. Как сообщает в понедельник непальская газета "Хималаян таймс", альпинисты доставлены в базовый лагерь, их состояние нормальное.