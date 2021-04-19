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НОВОСТИ

Трое пропавших в Непале российских альпинистов обнаружены

10:20 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое российских альпинистов, связь с которыми была потеряна в воскресенье при восхождении на Аннапурну, обнаружены. Как сообщает в понедельник непальская газета "Хималаян таймс", альпинисты доставлены в базовый лагерь, их состояние нормальное.  

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