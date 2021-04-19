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Мусульманский богослов сравнил блокчейн с шариатом

11:30 19.04.2021

Член Совета улемов при Духовном управлении мусульман РФ Рашит Тугушев, преподаватель основ ислама и фикха (исламской юриспруденции) в одном из религиозных учебных заведений Саратова, заявил "Кавказскому узлу" о том, что блокчейн-технологии, майнинг сами по себе разрешены с точки зрения шариата, а вот насчет криптовалюты есть разные мнения исламских авторитетов.

«Цели блокчейна хорошие, добрые. В каком плане? Это прозрачность, это доверие, это то, чтобы всё было честно, и не было никакой утечки информации. У нас в исламе нечто подобное есть - это цепочка передачи хадисов, где также цель - это достоверность передачи, ответственность передачи слов пророка, потому что на этом строится шариат. Поэтому всё, что к этому ведёт, по сути, несёт благое начинание, позитив в исламе. Если мы возьмем блокчейн технологии сегодня, а именно их проявления в экономике, это база, которая может использоваться во всех сферах. Например, хотят использовать её в регистрации никяхов, браков, в медицине. Скорее всего, будет скоро использоваться как-то для сбережения и достоверности информации, создания реестров», - рассказал Тугушев.

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