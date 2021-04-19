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Заявление главы МИД Чехии подтверждает, что обвинения Праги являются фейком - Захарова

15:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление первого вице- премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, временно исполняющего обязанности главы МИД страны, лишь подтверждает, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Время покажет" на Первом канале.

"Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Это и есть доказательство того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк", - сказала она.

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