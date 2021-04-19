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"Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате - организаторы

17:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая 2021 года в онлайн- формате, сообщила в понедельник сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени", - уточнила она.

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