"Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате - организаторы
17:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая 2021 года в онлайн- формате, сообщила в понедельник сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени", - уточнила она.
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