В июне будет принято решение по поводу допуска зрителей во время Олимпиады в Токио
07:50 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ожидалось, что его примут в конце апреля или немного позднее. Однако организаторы пересмотрели свои планы, поскольку ситуация с коронавирусом выглядит непредсказуемой, и в последний момент могут потребоваться корректировки.
Отмечается, что верхний предел по допуску зрителей составляет 50% от вместимости объектов. Эта пропорция может быть изменения в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала Игр.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно ранее не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить и без японских зрителей.
НОВОСТИ
- 08:30 21.04.2021
- Обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда Байден назвал справедливым и важным
- 08:20 21.04.2021
- Слишком яркая Луна помешает наблюдать метеорный поток Лириды - Московский планетарий
- 07:40 21.04.2021
- США: В Колумбусе полицейский застрелил 15-летнюю темнокожую девочку
- 07:30 21.04.2021
- Ухудшение ситуации с коронавирусом стало причиной отмены визитов премьера Японии в Индию и на Филиппины
- 22:40 20.04.2021
- Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
- 22:00 20.04.2021
- В США разрабатывают план передачи Украине вооружений в случае конфликта с Россией - WSJ
- 21:20 20.04.2021
- Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа после 1 мая дважды сдавать тест на ковид
- 20:40 20.04.2021
- Авиакомпании до конца недели вывезут из Турции почти 20 тыс. россиян - Росавиация
- 20:00 20.04.2021
- Вице-премьер Чехии допустил высылку из Праги всех российских дипломатов
- 19:20 20.04.2021
- Два человека погибли, трое ранены при вооруженном нападении на семью в Краснодаре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать