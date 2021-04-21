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В июне будет принято решение по поводу допуска зрителей во время Олимпиады в Токио

07:50 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок принятия окончательного решения по поводу допуска японских зрителей на спортивные объекты во время Олимпиады в Токио отложат до июня. Об этом сообщило в среду агентство Киодо.

Ожидалось, что его примут в конце апреля или немного позднее. Однако организаторы пересмотрели свои планы, поскольку ситуация с коронавирусом выглядит непредсказуемой, и в последний момент могут потребоваться корректировки.

Отмечается, что верхний предел по допуску зрителей составляет 50% от вместимости объектов. Эта пропорция может быть изменения в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала Игр.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно ранее не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить и без японских зрителей.

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