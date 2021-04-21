В России предложили ввести лимит на потребление электричества
09:05 21.04.2021 Источник: Известия
Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, говорят эксперты. Но инициативу стоит проработать более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности, указали специалисты. Известия
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