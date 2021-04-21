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НОВОСТИ

В России предложили ввести лимит на потребление электричества

09:05 21.04.2021 Источник: Известия

В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ. За ориентир организация предложила взять максимум в 100 кВт•ч в месяц на человека, но дать региональным властям право корректировать норматив.

Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, говорят эксперты. Но инициативу стоит проработать более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности, указали специалисты.  Известия

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