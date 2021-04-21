Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира - Путин
12:55 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"Мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест. Бизнес проявил ответственность, поэтому программа сработала. Государство будет стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Правительство в течение месяца должно представить дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий.
Мы уже списали в утиль архаичные требования и проверки в разных областях. Результат в деле улучшения делового климата должен быть осязаем. Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира.
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