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Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира - Путин

12:55 21.04.2021 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент РФ Владимир Путин сообщил:

"Мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест. Бизнес проявил ответственность, поэтому программа сработала. Государство будет стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Правительство в течение месяца должно представить дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий.

Мы уже списали в утиль архаичные требования и проверки в разных областях. Результат в деле улучшения делового климата должен быть осязаем. Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира.

Талант предпринимателя - это талант созидателя, нужно создавать новые рабочие места, государство будет это поддерживать. Будем настраивать систему поддержки частных инвестиций. Все будет зависеть от того, что получат от этого граждане, как вырастет потенциал России".

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