Россия выполнила только 20% всех проведенных на МКС экспериментов - РКК "Энергия"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия провела только 20% из всего количества научных экспериментов, выполненных на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в среду руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев во время общего собрания членов РАН.

"Что печально - масса доставленного научного оборудования на МКС в целом 76 тонн, а российского сегмента только 6,5 тонны. Проведенных экспериментов - более 2 тысяч, из них российских только 400. Это результаты недофинансирования наших научных программ на станции", - сказал он.

Соловьев также отметил, что создание МКС в свое время спасло пилотируемую космонавтику в России. Также из общих 100% стоимости космической станции Россия затратила только 10%, при этом имеет больше 35% для проведения работ.

Он добавил, что в соответствии со всеми межправительственными соглашениями, российская сторона имеет ряд обязательства и будет их выполнять, чтобы поддерживать проект МКС до 2025 года.