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НОВОСТИ

Расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков - Силуанов

14:16 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы бюджета на новые социальные инициативы, озвученные в ходе Послания президента РФ Федеральному собранию, не несут инфляционных рисков. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - сказал он.

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