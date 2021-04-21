Расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков - Силуанов
14:16 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы бюджета на новые социальные инициативы, озвученные в ходе Послания президента РФ Федеральному собранию, не несут инфляционных рисков. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - сказал он.
НОВОСТИ
- 14:32 21.04.2021
- Выпускные вечера в школах пройдут очно, с учетом требований Роспотребнадзора - Кравцов
- 14:00 21.04.2021
- Россия выполнила только 20% всех проведенных на МКС экспериментов - РКК "Энергия"
- 13:32 21.04.2021
- Новый глава МИД Чехии обсудит ситуацию в двусторонних отношениях с послом РФ - премьер
- 13:21 21.04.2021
- Те, кто "сожжет мосты", пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели - Путин
- 13:10 21.04.2021
- Россия будет развивать транспортную систему и туристическую отрасль
- 13:00 21.04.2021
- Президент заявил о необходимости помочь регионам с большими коммерческими задолженностями
- 12:55 21.04.2021
- Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира - Путин
- 12:52 21.04.2021
- Бесплатное переобучение людей старшего возраста - актуальная задача для государства - Вассерман
- 12:48 21.04.2021
- Собственники производств должны нести ответственность, загрязнитель платит - президент РФ
- 12:42 21.04.2021
- Ориентиром в жизни для детей должны стать подвиги предков и современников, считает Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать