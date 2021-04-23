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Москва объявила пять сотрудников посольства Польши персонами нон грата - МИД

13:00 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства, которым надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщили на Смоленской площади.

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