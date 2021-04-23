15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии отозвал мандат у председателя Конституционного суда Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба законодательного органа.

"Депутаты 53 голосами приняли решение об аннулировании путем частичной отмены постановления парламента от 25.07.2012 г. 121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи Конституционного суда. <...> Решение вступает в силу с момента утверждения", - говорится в сообщении. Представлявший проект решения депутат Партии социалистов Республики Молдова Василий Боля отметил, что при назначении Маноле были допущены нарушения.

Конституционный суд Молдавии состоит из шести судей, двух из них назначает правительство, двух - парламент и еще двух - Высший совет магистратуры.