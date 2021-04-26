После аварии на Чернобыльской АЭС очень серьезно рассматривалась версия теракта - СМИ
10:05 26.04.2021 Источник: РБК
Версия теракта «рассматривалась очень серьезно» после аварии на атомной электростанции в Чернобыле, рассказал в интервью «РИА Новости» генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, в свое время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.
Ткачук отметил, что все версии аварии тщательно проверялись. В частности, были данные о том, что при строительстве АЭС допущено много нарушений. «И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций», — рассказал генерал-майор в отставке.
Он напомнил, что в конечном счете причиной аварии назвали «действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен». О нарушении дисциплины на Чернобыльской АЭС говорилось в рассекреченных ранее документах КГБ. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 26.04.2021
- Патриарх Кирилл рассказал о своем отказе возглавить оппозицию Ельцину
- 10:20 26.04.2021
- Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю
- 10:00 26.04.2021
- Более половины работодателей негативно восприняли решение о Путина о нерабочих днях в мае - опрос
- 09:44 26.04.2021
- Благотворительный фестиваль "Дом для хвостатых на раз-два-три" Светланы Разворотневой прошел в Печатниках
- 09:32 26.04.2021
- Володин рассказал о "гене демократии" в России
- 09:20 26.04.2021
- Правительство начало подготовку к запрету на экспорт бензина - СМИ
- 09:05 26.04.2021
- Турция пообещала ответить на заявление Байдена о признании геноцида армян
- 09:00 26.04.2021
- «Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм
- 21:35 25.04.2021
- Фильм Андрея Смирнова "Француз" получил премию "Ника"
- 19:17 25.04.2021
- Власти Венгрии сравнили вакцины CJVID-19 по эффективности. Выиграл "Спутник V"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать