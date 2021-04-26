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После аварии на Чернобыльской АЭС очень серьезно рассматривалась версия теракта - СМИ

10:05 26.04.2021 Источник: РБК

Версия теракта «рассматривалась очень серьезно» после аварии на атомной электростанции в Чернобыле, рассказал в интервью «РИА Новости» генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, в свое время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

Ткачук отметил, что все версии аварии тщательно проверялись. В частности, были данные о том, что при строительстве АЭС допущено много нарушений. «И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций», — рассказал генерал-майор в отставке.

Он напомнил, что в конечном счете причиной аварии назвали «действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен». О нарушении дисциплины на Чернобыльской АЭС говорилось в рассекреченных ранее документах КГБ.  РБК

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