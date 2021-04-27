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Собянин: Первые собранные в Москве электробусы выйдут на маршруты уже в мае

15:13 27.04.2021

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) открылось производство электробусов, которые затем будут использоваться в российской столице. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас в Москве выполняется большая программа замены автобусного парка мегаполиса на электробусы. «Такая революционная история, которая значительно улучшает экологию, создает новейшие технологические продукты, будущее для пассажирского транспорта не только в Москве, не только в России, но и в мире. Сегодня электробусный парк Москвы самый большой в Европе. И мы с каждым годом будем наращивать и наращивать объемы», - сказал градоначальник.

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе планируется осуществлять установку программного обеспечения, которое управляет узлами и агрегатами электробусов, производимыми на «КамАЗе». «На этом заводе, который мы сегодня открываем, идет начинка электрической частью электробусов, - рассказал градоначальник. - В «Сколково» размещен мощный R&D центр, еще 700 человек работает в различных автобусных парках Москвы по эксплуатации пассажирского транспорта».

Сейчас в Москве 600 электробусов и их количество будет расти, чтобы большая часть городского общественного транспорта передвигалась на электричестве.

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