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Суд наложил запрет на действия Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан

17:00 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд наложил запрет на действия Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Организации, которые признаны в России иностранными агентами, останутся под ограничениями по меньшей мере до окончания суда по иску о признании их экстремистскими. Это следует из сообщения пресс-службы суда. Теперь им, в частности, запрещено делать публикации в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Глава ФБК Иван Жданов назвал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» решение юридически безграмотным.

«Мы смотрели это ходатайство прокурора о запрете определенных действий. У нас еще вчера не было никаких сомнений в том, что это решение будет принято без вызова сторон, в таком же секретном порядке. Поэтому мы ожидали, что это ходатайство будет удовлетворено. Это ходатайство написано даже юридически безграмотно — запрет ФБК организовывать публичные мероприятия. Ну, ФБК как юридическое лицо никогда не организовывало публичные мероприятия. Или «запрет на использование банковских вкладов». Насколько прокуроры там разбираются в терминологии и отличают банковские счета от банковских вкладов, явно там какие-то юридические ошибки, но учитывая то, что у нас есть запрет на использование банковских вкладов, то в ФБК никогда и не было этих вкладов», — рассказал Жданов. Жданов добавил, что ФБК будет игнорировать решение суда. Накануне такой же запрет, только на штабы Алексея Навального, наложила прокуратура.

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