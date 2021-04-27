Суд наложил запрет на действия Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан
17:00 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Мосгорсуд наложил запрет на действия Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Организации, которые признаны в России иностранными агентами, останутся под ограничениями по меньшей мере до окончания суда по иску о признании их экстремистскими. Это следует из сообщения пресс-службы суда. Теперь им, в частности, запрещено делать публикации в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Глава ФБК Иван Жданов назвал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» решение юридически безграмотным.
«Мы смотрели это ходатайство прокурора о запрете определенных действий. У нас еще вчера не было никаких сомнений в том, что это решение будет принято без вызова сторон, в таком же секретном порядке. Поэтому мы ожидали, что это ходатайство будет удовлетворено. Это ходатайство написано даже юридически безграмотно — запрет ФБК организовывать публичные мероприятия. Ну, ФБК как юридическое лицо никогда не организовывало публичные мероприятия. Или «запрет на использование банковских вкладов». Насколько прокуроры там разбираются в терминологии и отличают банковские счета от банковских вкладов, явно там какие-то юридические ошибки, но учитывая то, что у нас есть запрет на использование банковских вкладов, то в ФБК никогда и не было этих вкладов», — рассказал Жданов. Жданов добавил, что ФБК будет игнорировать решение суда. Накануне такой же запрет, только на штабы Алексея Навального, наложила прокуратура.
НОВОСТИ
- 16:32 27.04.2021
- Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
- 16:30 27.04.2021
- En+ Group направила более 5 миллионов рублей на обновление инвентаря и обучение тренеров сибирских лыжных баз
- 16:12 27.04.2021
- Общий объем госдолга 79 регионов РФ составил 2,4 трлн рублей
- 16:11 27.04.2021
- Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом
- 16:00 27.04.2021
- Рост инфляции в РФ постепенно замедляется - Белоусов
- 15:32 27.04.2021
- В узбекском землячестве предложили выдавать российский паспорт всем бывшим гражданам СССР
- 15:13 27.04.2021
- Собянин: Первые собранные в Москве электробусы выйдут на маршруты уже в мае
- 15:12 27.04.2021
- Вакцинацию от коронавируса завершили 7,7 млн россиян - Голикова
- 15:00 27.04.2021
- Машина миротворцев РФ подорвалась на мине в Карабахе, двое получили ранения - СМИ
- 14:32 27.04.2021
- Володин допустил происхождение коронавируса вследствие утечки из американской лаборатории
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать