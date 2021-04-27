Навальный подал в суд на "Матросскую тишину"
19:45 27.04.2021 Источник: Интерфакс
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Преображенский суд Москвы с иском к следственному изолятору "Матросская тишина", где находился до этапирования в колонию.
"В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
В суде пока не смогли уточнить суть поданного оппозиционером иска.
В свою очередь, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.
НОВОСТИ
- 19:30 27.04.2021
- Херсонские журналисты устроили бойкот президенту Зеленскому
- 19:20 27.04.2021
- В Луганске считают, что Зеленскому не дают общаться напрямую с лидерами Донбасса
- 19:11 27.04.2021
- Анатолий Вассерман: Новая версия социализма будет выгоднее капитализма
- 18:45 27.04.2021
- Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов
- 17:40 27.04.2021
- Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая - Кравцов
- 17:25 27.04.2021
- Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства
- 17:12 27.04.2021
- Создание колоний на Марсе космонавт сравнил с концлагерями
- 17:00 27.04.2021
- Суд наложил запрет на действия Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан
- 16:32 27.04.2021
- Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
- 16:30 27.04.2021
- En+ Group направила более 5 миллионов рублей на обновление инвентаря и обучение тренеров сибирских лыжных баз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать