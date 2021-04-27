Навальный подал в суд на "Матросскую тишину"

19:45 Источник: Интерфакс

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Преображенский суд Москвы с иском к следственному изолятору "Матросская тишина", где находился до этапирования в колонию.

"В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

В суде пока не смогли уточнить суть поданного оппозиционером иска.

В свою очередь, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.