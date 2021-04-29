Демо-день Sber500 помог выбрать самые перспективные IT-стартапы

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В ходе совместного демо-дня Сбера и акселерационной программы с 500 Startups были определены наиболее перспективные технологические стартапы. Этот набор акселератора Sber500 впервые стал международным, в его рамках поступили более 1800 заявок из разных стран мира, в числе которых Сингапур, Израиль, Германия, Казахстан, Латвия, Белоруссия, США. Участниками демо-дня стали 24 предварительно отобранных стартапа и более 100 гостей. В экспертный совет мероприятия вошли известные бизнесмены, в числе которых были председатель правления Сбербанка Герман Греф, СТО «Сбербанк Групп» Давид Рафаловский, заместитель генерального директора по операционным вопросам 500 Startups Кортни Пауэлл, гендиректор «Почты России» Максим Акимов, председатель правления АФК «Система» Владимир Чирахов.

«Мы провели третью волну акселератора Sber500, объединившись со всемирно известным американским фондом 500 Startups и более 30 партнерами, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Мы видим большой интерес рынка к стартапам. Наши выпускники привлекли 700 млн руб., 200 млн руб. из которых — это инвестиции Сбера и 500 млн руб. — это инвестиции других компаний. Каждый год наши выпускники запускают порядка 30 компаний, которые создают большое количество рабочих мест».

Стартапы протестировали более тысячи гипотез, заключили 111 партнёрских контрактов и достигли 250 договоренностей о пилотных проектах с компаниями экосистемы Сбера и российскими и международными корпорациями. Выручка стартапов в период действия программы выросла в среднем в два c половиной раза.

На демо-дне акселератора Сбер объявил о создании SberUnity. Это первая российская открытая онлайн-платформа, объединяющая стартап-команды, инвесторов и крупные технологические компании. Платформа начнет работать в скором времени и позволит участникам рынка венчура и технологий находить друг друга напрямую, получать нужные ресурсы и сервисы, а так же обмениваться идеями и знаниями.