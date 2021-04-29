0
0
142
НОВОСТИ

Демо-день Sber500 помог выбрать самые перспективные IT-стартапы

16:16 29.04.2021

В ходе совместного демо-дня Сбера и акселерационной программы с 500 Startups были определены наиболее перспективные технологические стартапы. Этот набор акселератора Sber500 впервые стал международным, в его рамках поступили более 1800 заявок из разных стран мира, в числе которых Сингапур, Израиль, Германия, Казахстан, Латвия, Белоруссия, США. Участниками демо-дня стали 24 предварительно отобранных стартапа и более 100 гостей. В экспертный совет мероприятия вошли известные бизнесмены, в числе которых были председатель правления Сбербанка Герман Греф, СТО «Сбербанк Групп» Давид Рафаловский, заместитель генерального директора по операционным вопросам 500 Startups Кортни Пауэлл, гендиректор «Почты России» Максим Акимов, председатель правления АФК «Система» Владимир Чирахов.

«Мы провели третью волну акселератора Sber500, объединившись со всемирно известным американским фондом 500 Startups и более 30 партнерами, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Мы видим большой интерес рынка к стартапам. Наши выпускники привлекли 700 млн руб., 200 млн руб. из которых — это инвестиции Сбера и 500 млн руб. — это инвестиции других компаний. Каждый год наши выпускники запускают порядка 30 компаний, которые создают большое количество рабочих мест».

Стартапы протестировали более тысячи гипотез, заключили 111 партнёрских контрактов и достигли 250 договоренностей о пилотных проектах с компаниями экосистемы Сбера и российскими и международными корпорациями. Выручка стартапов в период действия программы выросла в среднем в два c половиной раза.

На демо-дне акселератора Сбер объявил о создании SberUnity. Это первая российская открытая онлайн-платформа, объединяющая стартап-команды, инвесторов и крупные технологические компании. Платформа начнет работать в скором времени и позволит участникам рынка венчура и технологий находить друг друга напрямую, получать нужные ресурсы и сервисы, а так же обмениваться идеями и знаниями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Матвей 17:44 29.04.2021

Безумно круто попасть в акселератор со своим проектом. Считай счастливый билетик вытащил. Это великолепная возможность в быстрые сроки вывести свой проект на международный рынок. Поздравляю счастливчиков-победителей.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 29.04.2021
Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
0
37
17:12 29.04.2021
Таджикские военнослужащие атаковали территорию Киргизии в районе села Кызыл-Бел - источник
0
92
17:00 29.04.2021
Папа Римский Франциск запретил сотрудникам Ватикана получать подарки дороже 40 тыс. евро
0
106
16:57 29.04.2021
Московские кладбища подготовили к Пасхе
0
105
16:53 29.04.2021
Собянин объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования
0
107
16:36 29.04.2021
Таджикистан обстрелял погранзаставы Киргизии - агентство Кабар
0
148
16:32 29.04.2021
Координатор отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил против поправок в закон о просветительской деятельности
0
122
16:12 29.04.2021
Попова призвала не проводить массовые мероприятия на майские праздники
0
154
16:00 29.04.2021
Активисты, содержавшиеся в спецприемнике в Сахарово, подают иск к МВД
0
191
15:32 29.04.2021
Адвокат ФБК подтвердил возбуждение нового дела в отношении Алексея Навального
0
287

Возврат к списку