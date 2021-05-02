На поддержку ж/д перевозчиков из федерального бюджета выделили свыше 11 млрд рублей - Мишустин

11:20 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета свыше 11 млрд рублей на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения, сообщает сайт правительства в воскресенье.



"Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в 2020 году. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка", - говорится в сообщении правительства.



Отмечается, что пригородные пассажирские компании получат более 5,8 млрд рублей на решение этих проблем. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием.



"Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе к местам отдыха", - заявил Мишустин на заседании правительства 27 апреля.



В правительстве добавили, что ещё 5,5 млрд рублей предназначено для Федеральной пассажирской компании, занимающейся перевозками в поездах дальнего следования. Помощь из федерального бюджета направят на модернизацию и закупку новых вагонов.



В правительстве надеются, что принятые решения позволят сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное ж/д сообщение и безопасность пассажиров.



