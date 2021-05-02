Забастовка работников "Руставский азот" в Грузии прекращена
17:20 02.05.2021 Источник: Интерфакс
Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, руководство предприятия после переговоров с инициативной группой бастующих заявило о готовности частично удовлетворить их требование о повышении заработной платы.
В частности, администрация предприятия представила документ, согласно которому предлагает работникам, ежемесячная зарплата которых составляет до 1 тыс. лари (около $290 по текущему курсу), начислять к ней 250 лари, а сотрудникам, получающим от 1 тыс. лари до 1,5 тыс. лари, начислять к их зарплате 125 лари.
Кроме того, руководство предприятия пообещало не вычитывать из зарплаты за пропущенные работниками дни во время акции протеста, а также выдать каждому на пасхальные праздники по 50 лари, если протестующие вернутся на свои рабочие места.
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