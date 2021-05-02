Забастовка работников "Руставский азот" в Грузии прекращена

17:20 Источник: Интерфакс

Около 2 тыс. работников ООО "Руставский азот" (ранее - химкомбинат "Азот", город Рустави), единственного производителя минеральных удобрений на Южном Кавказе, на шестой день забастовки с требованием повышения зарплат на 50% приняли решение прекратить протестную акцию.



Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, руководство предприятия после переговоров с инициативной группой бастующих заявило о готовности частично удовлетворить их требование о повышении заработной платы.



В частности, администрация предприятия представила документ, согласно которому предлагает работникам, ежемесячная зарплата которых составляет до 1 тыс. лари (около $290 по текущему курсу), начислять к ней 250 лари, а сотрудникам, получающим от 1 тыс. лари до 1,5 тыс. лари, начислять к их зарплате 125 лари.



Кроме того, руководство предприятия пообещало не вычитывать из зарплаты за пропущенные работниками дни во время акции протеста, а также выдать каждому на пасхальные праздники по 50 лари, если протестующие вернутся на свои рабочие места.



