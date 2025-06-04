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Украина предложила в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия — Мединский

17:12 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона предложила на переговорах в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украинская сторона пообещала изучить его [проект меморандума РФ о мирном урегулировании] и дать свои комментарии позднее. В целом, в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сходятся к двум пунктам. Первое — начать с 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с правительством в формате видеоконференции.

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