Лех Валенса советует Дональду Туску арестовать его противников и расстрелять трех из них
17:00 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Польши (1990-1995) и создатель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса посоветовал премьер-министру республики Дональду Туску арестовать его политических противников и расстрелять трех из них. Об этом 81-летний Валенса заявил в интервью интернет-порталу onet.pl.
«Предлагаю подготовить списки на аресты. Для начала так, как говорил: [Ярослава] Качиньского, [Славомира] Ценкевича, [Антония] Мачеревича. Первых трех расстрелять», — посоветовал бывший президент Дональду Туску.
Позже бывший президент уточнил, что под словом «расстрелять» он имел в виду «посадить в тюрьму». Такие меры, по мнению Валенсы, глава правительства должен принять после победы на президентских выборах кандидата правой партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароля Навроцкого и проигрыша представителя правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского. Сам Навроцкий, считает Валенса, должен отказаться от победы на выборах и извиниться перед Тшасковским.
НОВОСТИ
- 17:42 04.06.2025
- Киевский режим насквозь прогнил и не имеет права оценивать делегацию РФ — Путин
- 17:12 04.06.2025
- Украина предложила в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия — Мединский
- 16:32 04.06.2025
- Большие сиротские учреждения заменят учреждениями семейного типа — Львова-Белова
- 16:12 04.06.2025
- Вашингтон пока не решил, продолжать или нет помощь Киеву — постпред США при НАТО
- 16:07 04.06.2025
- Сбер: Российский ИТ-рынок перестал быть «цифровой колонией» западных технологий
- 16:02 04.06.2025
- У разработчиков появился новый виртуальный помощник для проверки кода на платформе GitVerse от Сбера
- 16:00 04.06.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 109 дронов ВСУ
- 15:32 04.06.2025
- Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника
- 15:12 04.06.2025
- Частоту встреч в переговорах по Украине вряд ли можно стандартизировать — Песков
- 15:00 04.06.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать