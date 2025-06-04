Лех Валенса советует Дональду Туску арестовать его противников и расстрелять трех из них

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Польши (1990-1995) и создатель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса посоветовал премьер-министру республики Дональду Туску арестовать его политических противников и расстрелять трех из них. Об этом 81-летний Валенса заявил в интервью интернет-порталу onet.pl.

«Предлагаю подготовить списки на аресты. Для начала так, как говорил: [Ярослава] Качиньского, [Славомира] Ценкевича, [Антония] Мачеревича. Первых трех расстрелять», — посоветовал бывший президент Дональду Туску.

Позже бывший президент уточнил, что под словом «расстрелять» он имел в виду «посадить в тюрьму». Такие меры, по мнению Валенсы, глава правительства должен принять после победы на президентских выборах кандидата правой партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароля Навроцкого и проигрыша представителя правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского. Сам Навроцкий, считает Валенса, должен отказаться от победы на выборах и извиниться перед Тшасковским.