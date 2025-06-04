У разработчиков появился новый виртуальный помощник для проверки кода на платформе GitVerse от Сбера

16:02

Пользователям GitVerse стал доступен GigaCode-агент – автономный сервис на базе искусственного интеллекта (AI), который может стать виртуальным членом команды разработки и выполнять задачи рецензирования кода. Об этом в ходе сессии «Игра на опережение. Цифровизация как конкурентный актив» на конференции ЦИПР-2025 рассказал генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев.

GitVerse – AI-платформа для работы с кодом, разработанная СберТехом, дочерней компанией Сбера. GigaCode-агент работает на базе модели AI-ассистента GigaCode и выполняет задачи разработчика на этапе проверки кода. Инструмент автоматически анализирует изменения в коде, учитывает контекст, выявляет потенциальные уязвимости и ошибки, а также предлагает релевантные рекомендации по оптимизации кода. С агентом можно взаимодействовать в диалоговом режиме, чтобы получить разъяснения по внесенным изменениям. Разработчики могут назначить агента на проверку запросов на слияние или настроить его автоматическое участие в рецензировании кода. Это позволяет делегировать рутинные операции искусственному интеллекту, минимизировать ошибки и, в конечном итоге, сократить время вывода новых функций на рынок.

GigaCode-агент бесплатно доступен всем пользователям GitVerse – от индивидуальных разработчиков до крупных компаний.

«GigaCode-агент – это шаг в будущее разработки, где AI становится полноценным членом команды, – отметил Максим Тятюшев. – Он не просто помогает, а берет на себя задачи по проверке кода, которые ранее выполняли только люди. Агент взаимодействует с командой как ее полноценный участник, позволяя разработчикам сосредоточиться на сложных инженерных вызовах. Таким образом, компании смогут масштабировать свои ИТ-ресурсы, ускорять поставку функциональностей клиентам и повышать конкурентоспособность, не увеличивая при этом операционные расходы».

Наряду с этим команда GitVerse представила обновления платформы, направленные на оптимизацию процессов. Теперь пользователи имеют возможность версионировать объемные файлы через механизм Git LFS и работать с обновленной системой непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), которая позволит создавать сборочные конвейеры на основе шаблонов, запускать задачи по расписанию и отслеживать результаты выполнения. Кроме того, представлен API для интеграции GitVerse с другими системами, доступный в бета-версии.