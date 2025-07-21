0
0
47
НОВОСТИ

Раунд переговоров РФ и Украины ожидается в Стамбуле в конце недели — источник

12:20 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, пройдет в Стамбуле в конце текущей недели. Об этом ТАСС заявил источник. «Речь идет о конце недели, даты уточняются», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 21.07.2025
Численность женщин в армии Польши за 24 года выросла более чем в сто раз — СМИ
0
77
12:22 21.07.2025
Сбербанк запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера
0
98
12:05 21.07.2025
ЕС не должен вмешиваться в нормальное сотрудничество Китая и РФ — МИД КНР
0
131
12:00 21.07.2025
Трамп введет тарифы в 100% против покупателей нефти из РФ — сенатор Грэм*
0
141
11:32 21.07.2025
Запад хочет зачистить правительство Сербии от поддерживающих РФ политиков — источник
0
178
11:20 21.07.2025
Зеленский занижает число погибших украинских солдат — Le Monde
0
196
11:05 21.07.2025
Большинство американцев считают, что Трамп зациклился на пошлинах, забыв о росте цен
0
205
11:00 21.07.2025
Ряд стран ЕС выступает против борьбы с США за технологический суверенитет сообщества — FT
0
203
10:32 21.07.2025
Израиль добивается возобновления гражданской войны в Сирии и свержения аш-Шараа — СМИ
0
285
10:20 21.07.2025
ВСУ перебросили на границу с Днепропетровской областью взвод латиноамериканских наемников
0
312

Возврат к списку