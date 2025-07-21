Раунд переговоров РФ и Украины ожидается в Стамбуле в конце недели — источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, пройдет в Стамбуле в конце текущей недели. Об этом ТАСС заявил источник. «Речь идет о конце недели, даты уточняются», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров.