Численность женщин в армии Польши за 24 года выросла более чем в сто раз — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность женщин-военнослужащих в польской армии с 2001 года выросла более чем в сто раз. Такую статистику приводит интернет-портал money.pl.

По этим данным, в настоящее время в вооруженных силах страны служат свыше 34 тыс. женщин. 8 тыс. из них числятся в войсках территориальной обороны, которые в Польше считаются самостоятельным родом войск.

В 2001 году в польской армии служили около 300 женщин.