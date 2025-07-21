Численность женщин в армии Польши за 24 года выросла более чем в сто раз — СМИ
12:32 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность женщин-военнослужащих в польской армии с 2001 года выросла более чем в сто раз. Такую статистику приводит интернет-портал money.pl.
По этим данным, в настоящее время в вооруженных силах страны служат свыше 34 тыс. женщин. 8 тыс. из них числятся в войсках территориальной обороны, которые в Польше считаются самостоятельным родом войск.
В 2001 году в польской армии служили около 300 женщин.
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