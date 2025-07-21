Сбербанк запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера
12:22 21.07.2025
Сбербанк запустил новую функцию – сервис «Определитель номера», который теперь блокирует звонки со скрытых (анонимных) номеров. Такие спам-звонки по телефону и в мессенджерах блокируются автоматически ещё до первого гудка. Пользователям больше не нужно рисковать, отвечая на подозрительные вызовы.
Решение призвано повысить безопасность — защитить от мошенников, спамеров и нежелательных контактов. Новая функция доступна в бесплатном сервисе «Определитель номера» в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android. Для подключения автоматической блокировки скрытых номеров необходимо:
- обновить приложение СберБанк Онлайн до версии 16.9 и выше (для Android);
- активировать сервис «Определитель номера» в настройках приложения;
- в разделе «Блокировка скрытых номеров» включить соответствующую опцию.
После этого система будет фильтровать и автоматически блокировать анонимные вызовы, ещё больше повышая безопасность общения. Сервис использует для проверки постоянно обновляемую базу данных мошеннических номеров и интеллектуальный анализ входящих звонков.
Сервис входит в бесплатный набор сервисов от Сбера. В приложении СберБанк Онлайн собраны необходимые сервисы, которые помогут защититься от самых распространённых мошеннических схем — от звонков и вирусов до фейковых сайтов и нежелательных подписок.
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