Сбер: Российский ИТ-рынок перестал быть «цифровой колонией» западных технологий

16:07

Фото пресс-службы Сбера



Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанкапринял участие в сессии «Технологическое лидерство. Своевременность и новеллы национальной идеи». Она прошла в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

«Сбер – большая технологическая компания, которая существует не в вакууме, а в сложной ИТ-экосистеме законченного цикла, которая в России окончательно сформировалась три года назад, – отметил он. – До этого в мире существовало только две подобные экосистемы – западная и китайская, где компании охватывают полный жизненный цикл разработки: от железа до системного софта и прикладного программного обеспечения. Такой подход обеспечивает полную независимость и суверенность производства. Сейчас аналогичная модель формируется в нашей стране. Появились вендоры, способные создавать законченные технологические цепочки. Это закладывает основу для будущего технологического суверенитета страны. Мы должны очень твердо стоять на своих ногах».

«Российский ИТ-рынок принципиально отличается от западного, – подчеркнул Кирилл Меньшов. – Ключевые меры поддержки должны быть направлены на консолидацию отрасли. Несмотря на относительную молодость, наш рынок уже преодолел статус «цифровой колонии» западных технологий. Мы также наблюдаем устойчивую тенденцию к укрупнению компаний, появление национальных технологических чемпионов и развитие программ их поддержки. Эти процессы формируют основу для создания полноценного технологического уклада будущего».

Спикер особо подчеркнул, что параллельно с формированием технологического фундамента в России активно развиваются передовые направления в сфере искусственного интеллекта (ИИ). «Россия входит в узкий круг стран, обладающих собственными фундаментальными ИИ-моделями. Кроме того, по числу суверенных ИТ-специалистов мы занимаем третье место в мире. Сочетание этих факторов – прочная основа для технологического прорыва, чтобы Россия стала одним из глобальных ИТ-лидеров», – отметил Кирилл Меньшов.