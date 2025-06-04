Киевский режим насквозь прогнил и не имеет права оценивать делегацию РФ — Путин

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины не обладает никакими экспертными навыками, а потому не в компетенции насквозь прогнившего и коррумпированного режима оценивать способности и статус российской делегации на переговорах. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«По поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы — в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют», — прокомментировал Путин претензии Киева к «не подобающему» с точки зрения украинской верхушки уровню делегации на переговорах в Стамбуле.

«Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций, — подчеркнул глава государства. — Каким авторитетом может обладать главарь насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят».