Киевский режим насквозь прогнил и не имеет права оценивать делегацию РФ — Путин
17:42 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Украины не обладает никакими экспертными навыками, а потому не в компетенции насквозь прогнившего и коррумпированного режима оценивать способности и статус российской делегации на переговорах. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«По поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы — в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют», — прокомментировал Путин претензии Киева к «не подобающему» с точки зрения украинской верхушки уровню делегации на переговорах в Стамбуле.
«Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций, — подчеркнул глава государства. — Каким авторитетом может обладать главарь насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят».
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