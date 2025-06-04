Вашингтон пока не решил, продолжать или нет помощь Киеву — постпред США при НАТО
16:12 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пока не приняли решения относительно продолжения военной поддержки Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«США привержены переговорам. Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки не было принято. Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО — выполнять планы по оборонным расходам», — сказал он журналистам в преддверии совещания министров обороны НАТО 5–6 июня в Брюсселе.
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