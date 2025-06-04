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Большие сиротские учреждения заменят учреждениями семейного типа — Львова-Белова

16:32 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число больших учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут сокращать в России в пользу небольших учреждений семейного типа. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

«Мы идем к семейному типу, к учреждениям, приближенным к домашним [условиям], когда братья и сестры все находятся вместе, когда у нас есть отдельный блок в учреждении по работе с семьей, по устройству детей в замещающие семьи, возвращению в свои родные семьи», — сказала детский омбудсмен.

По ее словам, очень важно, чтобы сейчас учреждения не укрупняли. «Мы с вами должны постепенно сокращать объемы этих стационаров, потому что, когда там 30 человек, мы можем каждого выучить по имени, мы понимаем, что у него с мамой и с папой, и там совсем другие будут условия, другое отношения и другие перспективы у ребенка», — добавила Львова-Белова.

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