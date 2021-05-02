Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" вошел в Средиземное море
18:10 02.05.2021 Источник: Интерфакс
Российский боевой корабль проходил Черноморские проливы в сопровождении катера Береговой охраны Турции.
Фрегат с 2018 по 2020 годы уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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