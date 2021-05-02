Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" вошел в Средиземное море

18:10 Источник: Интерфакс

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в воскресенье вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.



Российский боевой корабль проходил Черноморские проливы в сопровождении катера Береговой охраны Турции.



Фрегат с 2018 по 2020 годы уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.



