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НОВОСТИ

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" вошел в Средиземное море

18:10 02.05.2021 Источник: Интерфакс

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в воскресенье вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Российский боевой корабль проходил Черноморские проливы в сопровождении катера Береговой охраны Турции.

Фрегат с 2018 по 2020 годы уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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