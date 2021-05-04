Россия ввела временный запрет на экспорт гречки
18:00 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России в целях обеспечения продовольственной безопасности ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление от 30 апреля опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
"<...> В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>", - говорится в документе, в приложении к которому указаны конкретные товары: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
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