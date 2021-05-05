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НОВОСТИ

Акции «Роснефти» снова показывают рост

14:35 05.05.2021

Акции нефтяной компании на прошлой торговой сессии выросли на 2,28%, а цена на закрытии составила 537,1 руб. Отметим , что бумаги нефтяной компании торговались лучше рынка. Объем торгов при этом составил 2,7 млрд руб.
Аналитики инвестиционной компании БКС считают, что высока вероятность продолжения роста в ближайшие дни до уровней 548–552 рублей за акцию.
«Роснефть» первая из нефтяных компаний, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 года котировки «Роснефти» поднимались на 69%. Стоимость акций компании уже достигала исторических максимумов в 548–580 рублей, но по мнению аналитиков БКС в среднесрочной перспективе у бумаг остается глобальная цель роста на уровне 620–650 рублей за акцию.

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