Акции «Роснефти» снова показывают рост
14:35 05.05.2021
Аналитики инвестиционной компании БКС считают, что высока вероятность продолжения роста в ближайшие дни до уровней 548–552 рублей за акцию.
«Роснефть» первая из нефтяных компаний, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 года котировки «Роснефти» поднимались на 69%. Стоимость акций компании уже достигала исторических максимумов в 548–580 рублей, но по мнению аналитиков БКС в среднесрочной перспективе у бумаг остается глобальная цель роста на уровне 620–650 рублей за акцию.
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