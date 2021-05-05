В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Ирана и Саудовской Аравии провели несколько раундов переговоров, которые проходили в иракской столице Багдаде. Об этом в среду сообщил президент Ирака Бархам Салех.



"Багдад принял несколько раундов ирано-саудовских переговоров", - сказал глава Ирака, слова которого привел телеканал "Аль-Хадас". Салех добавил, что "Иран является соседним государством, и Ирак стремится интегрировать его (Иран - прим. ТАСС) в рамки региональных взаимоотношений". Однако, как подчернул президент, Ирак "заинтересован в собственном суверенитете и не желает превращения своей территории в арену сражений".



Касательно пребывания американского воинского контингента в Ираке Салех заметил, что ни Багдад, ни Вашингтон "не хотят постоянного военного присутствия США на иракской территории".



