В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
18:35 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Багдад принял несколько раундов ирано-саудовских переговоров", - сказал глава Ирака, слова которого привел телеканал "Аль-Хадас". Салех добавил, что "Иран является соседним государством, и Ирак стремится интегрировать его (Иран - прим. ТАСС) в рамки региональных взаимоотношений". Однако, как подчернул президент, Ирак "заинтересован в собственном суверенитете и не желает превращения своей территории в арену сражений".
Касательно пребывания американского воинского контингента в Ираке Салех заметил, что ни Багдад, ни Вашингтон "не хотят постоянного военного присутствия США на иракской территории".
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