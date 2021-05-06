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Австралия сама виновна в заморозке экономических отношений - МИД КНР

11:30 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийские власти должны нести всю ответственность за заморозку экономического диалога с Китаем, который "принял вынужденные меры" в ответ на давление Канберры. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы приняли вынужденные и обоснованные меры. Считаем, что Австралия должна взять на себя всю ответственность за последствия подобного решения, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - В последнее время австралийская сторона не принимала во внимание серьезную позицию Пекина, пренебрегая нашими многочисленными представлениями <...> и продолжала усиливать давление на китайско-австралийские проекты".

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