В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины

14:05 Источник: Интерфакс

Порывами ветра в Москве в четверг повалены около 20 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.

В метеобюро Москвы агентству уточнили, что порывы ветра в городе достигают 19 м/с.