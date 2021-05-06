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НОВОСТИ

В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины

14:05 06.05.2021 Источник: Интерфакс

Порывами ветра в Москве в четверг повалены около 20 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.

В метеобюро Москвы агентству уточнили, что порывы ветра в городе достигают 19 м/с.

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