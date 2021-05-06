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НОВОСТИ

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира

18:18 06.05.2021

Москва достойна оказаться в ведущем гастрономический рейтинге мира, уверен международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек. По его мнению, эксперты гида наблюдают за темпами развития ресторанного бизнеса в российской столице в последние годы. «Мы увидели столько талантливых поваров, преданных своей профессии, творящих кулинарные шедевры. Они обязательно должны быть в кулинарной подборке. В этом и состоит цель гида Michelin – подсвечивать на карте такие места, где люди могут получать гастрономическое удовольствие», - отметил Пулленек. По его словам, Москва по праву заслуживает того, чтобы "светиться на карте, как одна из кулинарных столиц нашей планеты. Для нас выбор Москвы, как нового места для гида Michelin 2021 года – важный шаг, но, возможно, это лишь первый шаг к тому, чтобы в российской столице появлялось как можно больше «звездных» ресторанов. Это очень хороший пример и для других городов". Москва будет первым городом СНГ, в котором есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами Michelin.


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