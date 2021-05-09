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Франция грозит Британии санкциями из-за "рыбного" дела

15:40 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не исключает применение санкций в отношении Великобритании в случае невыполнения британской стороной договоренностей по рыбной ловле, предусмотренных соглашением о Brexit. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала "Франс-3".

"Мы хотим соблюдения договоренностей. Если они не будут соблюдаться, то могут быть применены санкционные меры, - предупредил он. - Когда одна сторона не выполняет обязательств, возможны различные ответные меры". Отвечая на вопросы телеканала, Атталь не исключил, что одной из таких мер могло бы стать отключение от электросети британского острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш.

"Париж также обратился к Еврокомиссии, чтобы убедить Лондон в необходимости соблюдать договор", - добавил он.

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