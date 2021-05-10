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Светлана Разворотнева передала письма от детей московским ветеранам

00:43 10.05.2021

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Фото Сергея Харламова
Ветераны в День Победы получили поздравления от юных москвичей в ходе специальной акции «Письмо Победителю». Как рассказала член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева, которая вместе с волонтерами передала участникам Великой Отечественной войны послания детей, из-за пандемии не все ветераны смогли лично общаться с горожанами. «Возраст и состояние здоровья не позволяют ветеранам праздновать День Победы вместе с нами. Многие из них не имеют возможности даже пройти по улице и услышать добрые слова от москвичей, как это было раньше. Мы решили это исправить», - отметила Разворотнева.

По словам правозащитницы, акция «Письмо Победителю» - это дань подвигу отцов и дедов и проект, помоглающий укрепить связь поколений, а так же сохранить историческую память о Победе в Великой Отечественной войне. «Мы обязаны максимально вовлечь в празднование тех, от кого зависит будущее России – детей», - считает Разворотнева.  

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