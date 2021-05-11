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Публичная активность Путина будет нарастать, но все предосторожности сохранятся - Песков

13:05 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность. При этом, несмотря на высокий титр антител у президента, все необходимые предосторожности будут пока что сохраняться, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется. Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли смягчены предосторожности при работе с президентом, учитывая высокий титр антител у главы государства после прививки от коронавируса.

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