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Российский истребитель сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем

14:00 11.05.2021 Источник: Интерфакс

Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-30 для сопровождения над Черным морем трех военных самолетов Франции, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сообщил флот.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили российские военные.

Черноморский флот сообщил, что французские самолеты, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены 11 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

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