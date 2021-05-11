Россия высылает сотрудника посольства Румынии в ответ на действия Бухареста - МИД РФ
17:40 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
"11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов. Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте", - указывается в документе.
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