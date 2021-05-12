Стычки арабских жителей с поселенцами происходят в городах на севере Израиля - ТВ
09:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арабские жители городов и населенных пунктов на севере Израиля присоединились во вторник к акциям протеста, которые проходят в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил вещающий из Бейрута панарабский телеканал "Аль-Маядин", многолюдная демонстрация в Умм-эль-Фахме в поддержку палестинцев вылилась в стычки с полицейскими силами. Стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули, поступают сведения о пострадавших.
В Акко и Бака-эль-Гарбии (округ Хайфы) происходят ожесточенные уличные столкновения арабов с еврейскими поселенцами. В свою очередь мэр Лода потребовал от премьер- министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в этот город армейские подразделения, поскольку, по его словам, ситуация там "выходит из-под контроля властей". Как передал "Аль- Маядин", в ходе вспыхнувших беспорядков толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде имела также место попытка поджога одной из синагог.
Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям.
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