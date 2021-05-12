На Всероссийской олимпиаде по биологии, обществознанию и ОБЖ московские школьники завоевали 197 дипломов

12:30

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по биологии москвичи завоевали 14 дипломов победителей и 61 диплом призеров. В соревнованиях, которые проходили в Уфе, приняли участие 300 школьников из 79 регионов России.

На соревнования по обществознанию в Москву приехали 250 учеников из 73 субъектов федерации. Дипломы победителей завоевали 15 московских школьников, 58 получили статус призеров.

Заключительный этап ВсОШ по ОБЖ проходил в Нижнем Новгороде. Среди победителей и призеров оказались 11 и 38 москвичей соответственно.

Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно по 24 предметам. Победители и призеры получают возможность без экзаменов поступить в любой профильный российский вуз.