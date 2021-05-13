За год в транспорте Москвы выявили около 410 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима
07:30 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 12 мая производились информирование и строгий контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте. За год было выявлено порядка 410 тысяч нарушений. <…> Меры направлены на повышение ответственности пассажиров, сохранение высокого уровня безопасности и недопущение распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что почти 70% нарушений масочно- перчаточного режима зафиксировано в метрополитене, около 24% - в наземном транспорте, 7% нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте Москвы. Чаще нарушители были замечены в столичной подземке на станциях "Комсомольская" Кольцевой линии, "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии, "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.
"Больше всего нарушений было зафиксировано весной текущего года. Динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удаленной работы сотрудников", - уточнили в пресс-службе.
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