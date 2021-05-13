В Ереване сообщают, что ситуация на участке границы в Сюникской области не изменилась

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на участке "Севлич" ("Черное озеро") Сюникской области, где накануне произошел инцидент, за ночь не изменилась, армянские и азербайджанские войска продолжают вести переговоры. Об этом сообщили корр. ТАСС в Минобороны Армении.

"Ситуация прежняя, продолжаем вести переговоры", - отметили в военном ведомстве республики.