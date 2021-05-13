Число исследователей в РФ сократилось на 17,5% при росте в других странах до 130% - РАН
13:05 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число исследователей в России за последние 15 лет сократилось на 17,5%, в то же время практически все другие страны мира демонстрируют рост на 30-130%. Об этом сообщил в четверг президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".
"По числу исследователей в эквиваленте полной занятости в последние годы мы опустились с 4-й позиции в мире на 6-ю, пропустив Германию и Южную Корею. По относительному числу исследователей на 10 тыс. занятого населения мы находимся на 27-м месте в мире, падаем. И в целом являемся практически единственной страной в мире с уменьшающимся количеством исследователей - за 15 лет сокращение на минус 17,5%, в то время как практически во всех странах мира типично рост от 30 до 130%", - сказал Сергеев.
Он добавил, что вопрос о научно-кадровом потенциале страны в последние годы вызывает общественное беспокойство в связи с продолжающимися негативными тенденциями в количественном и качественном составе исследователей, о чем свидетельствует статистические данные.
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